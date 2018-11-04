مصر تعلن مصرع 19 من منفذي هجوم المنيا

الشارقة 24 – بنا:





أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مصرع 19 عنصراً إرهابياً، من الخلية التي نفذت هجوم المنيا الإرهابي جنوبي القاهرة، يوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان، يوم الأحد، أن القوات داهمت إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، التي اتخذتها العناصر الإرهابية المنفذة لحادث المنيا الإرهابي مأوى لهم، فقامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات التي بادلتها إطلاق النيران.

وأضاف البيان، أن المواجهات أسفرت عن مصرع 19 من العناصر الإرهابية، وبحوزتهم 6 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و4 مسدسات عيار 9 مم، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وأشار البيان، إلى مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث، لضبط العناصر الهاربة المتورطة في الهجوم الإرهابي.