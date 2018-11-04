هادي: العمليات العسكرية في صعدة ستتواصل حتى تحرير العاصمة

الشارقة 24 – واس:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعدة، شمال البلاد، ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكر الرئيس هادي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، العميد عبد الكريم السدعي، أن علم الانقلابيين الحوثيين سيسقط، وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية فوق قمم جبال مران، وأن النصر قريب.

واطلع العميد السدعي، الرئيس هادي، على العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعدة، التي أطلقها الجيش الوطني، الجمعة الماضي، محرزة فيها القوات الحكومية تقدماً ميدانياً كبيراً نحو مسقط رأس زعيم المليشيا الحوثية في مران.

من جهته، أوضح قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، أن الجيش حقق تقدماً في جبهة الملاحيظ بأكثر من 40 كيلو متر، خلال يومين من انطلاق العملية العسكرية باتجاه قمة جبل مران، وفرض سيطرته على أكثر من 20 قرية كانت مليشيا الحوثي الانقلابية تسيطر عليها.

وأشار العميد السدعي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن طلائع القوات الحكومية، أصبحت الآن مطلة على مثلث مران، أبرز مواقع المليشيا في وادي خلب.