الجيش اليمني يسيطر على شارع الخمسين في الحديدة

الشارقة 24 – بنا:

أعلن الجيش الوطني اليمني، سيطرته على شارع الخمسين في مدينة الحديدة، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن سيطرة قواته امتدت إلى دوار يمن موبايل، وهو التقاطع الذي يفصل بين شارع الخمسين وخط كيلو 16 الاستراتيجي، الشريان الرئيسي لمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن القوات واصلت تقدمها من الجهة الشرقية للمدينة، وكبّدت الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأضاف المركز، أن قوات العمالقة تخوض اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية أيضاً في مدخل المدينة الجنوبي، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي في عدة محاور في الحديدة.