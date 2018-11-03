خلال يومين من المعارك

الجيش اليمني يتقدم أكثر من أربعين كيلو متر في "مران" بـ "صعدة"

  • السبت 03, نوفمبر 2018 في 10:02 م
  • من العمليات العسكرية للجيش اليمني في جبهة صنعاء، أرشيفية
    من العمليات العسكرية للجيش اليمني في جبهة صنعاء، أرشيفية
واصل الجيش اليمني تقدمه لأكثر من أربعين كيلو متر خلال يومين من المعارك في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، في الجنوب الغربي لمحافظة صعده.
الشارقة 24 – واس:
 
أعلن الجيش اليمني الشرعي، تقدمه أكثر من أربعين كيلو متر خلال يومين من المعارك في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، في الجنوب الغربي لمحافظة صعده.
 
وأكد قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، العميد عبد الكريم السدعي، أن قوات الجيش حققت تقدماً ميدانياً، وسيطرت على نحو عشرين قرية وعدداً من المرتفعات والسهول في مناطق مديرية الملاحيط.
 
وأضاف العميد السدعي أن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وسط استمرار التقدم الميداني لها وتطل حتى هذه اللحظة على مثلث مران معقل زعيم المليشيا.
 
وتكبدت المليشيا الحوثية، خسائر كبيرة حيث سقط المئات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آليات قتالية.