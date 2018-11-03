الجيش اليمني يتقدم أكثر من أربعين كيلو متر في "مران" بـ "صعدة"

من العمليات العسكرية للجيش اليمني في جبهة صنعاء، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني الشرعي، تقدمه أكثر من أربعين كيلو متر خلال يومين من المعارك في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، في الجنوب الغربي لمحافظة صعده.

وأكد قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، العميد عبد الكريم السدعي، أن قوات الجيش حققت تقدماً ميدانياً، وسيطرت على نحو عشرين قرية وعدداً من المرتفعات والسهول في مناطق مديرية الملاحيط.

وأضاف العميد السدعي أن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وسط استمرار التقدم الميداني لها وتطل حتى هذه اللحظة على مثلث مران معقل زعيم المليشيا.

وتكبدت المليشيا الحوثية، خسائر كبيرة حيث سقط المئات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آليات قتالية.