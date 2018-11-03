ملكا السعودية والبحرين يبحثان العلاقات وتطورات المنطقة

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه، حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

الشارقة 24 – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر العوجا بالدرعية اليوم السبت، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أعرب لدى وصوله الرياض، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما تحظى به مملكة البحرين من دعم أخوي متواصل واهتمام بالغ.