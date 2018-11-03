البرلمان العربي يدين هجوم المنيا الإرهابي

الشارقة 24 – وام:

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إدانته بشدة الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا بمصر وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وأكد السلمي في بيان، دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض وفي كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب المصري.

وقال إن هذا الحادث ينم عن سلوكٍ إجرامي مُدان لا ترتكبه سوى التنظيمات الإرهابية والإجرامية، مشدداً على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم، معبراً عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار مصر ضد قوى الإرهاب والتطرف.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا.