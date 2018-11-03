الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في المنيا بمصر

الشارقة 24 – وام:

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، الأمر الذي أسفر عن ضحايا وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

وتوجه الأمين العام في بيان، بخالص العزاء لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً ولأهالي الضحايا سائلاً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد أبو الغيط مساندته الكاملة في هذا الإطار للجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المصرية الرامية لمواجهة خطر الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مشيراً إلى أن لديه كل الثقة في أن مثل هذه الجرائم الشنعاء لن تفت في عضد وتكاتف الشعب المصري وقدرته على الوقوف أمام القوى الظلامية التي تسعى لنشر فكر التطرّف والتشدد والإرهاب والتأثير على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الأعمال الإجرامية تستدعي مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الدول العربية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة عمل التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة والذي يمثل واحداً من أهم التحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة.