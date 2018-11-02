مقتل 7 في هجوم مسلح على حافلة تقل أقباطاً بمصر

الشارقة 24 – كونا:

أعلن مصدر أمني الیوم الجمعة، مقتل سبعة وإصابة سبعة آخرين اليوم الجمعة في هجوم على حافلة رحلات تقل أقباطاً قرب دير في محافظة المنيا بجنوب مصر.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث قرب دیر الانبا صموائیل بمحافظة المنیا وسط البلاد لفحص ملابسات الحادث، إضافة إلى انتقال سیارات الإسعاف لنقل المصابین إلى المستشفیات وإسعافھم.

وأشار الى ملاحقة منفذي الھجوم "الإرھابي"، مؤكداً ضرورة التزام جمیع وسائل الإعلام بالبیانات الرسمیة فقط وعدم الانسیاق وراء ما یتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.