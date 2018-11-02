الجيش اليمني يحكم قبضته على مرتفعات جديدة في سلسلة جبل العتيم

الشارقة 24 – واس:

فرض الجيش اليمني سيطرته على مرتفعات جديدة في سلسلة جبل العتيم، غرب مركز مديرية باقم، وذلك خلال عملية عسكرية وبإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأكد أركان حرب محور علب، العميد أديب الشهاب، أن التقدم المحرز جاء عقب عملية عسكرية مشتركة، أطلقها الجيش اليمني الأربعاء الماضي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية.

وأوضح العميد الشهاب، أن من بين القتلى بعض القناصين كانوا يتمركزون داخل خنادق صخرية، وجروف جبليه في سلسلة جبل العتيم، والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل رمدان، إلى أمام جبل الكوز غرب باقم.