قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس المحتلة

الشارقة 24 – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، محافظ القدس عدنان غيث ومرافقه مهند شلهب، ومواطنين فلسطينيين آخرين، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، خلال قمع ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الرؤيا في نادي سلوان، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن الاحتلال اعتقل المحافظ غيث ومرافقه، ومدير مؤسسة الرؤيا الفلسطينية رامي ناصر الدين، والشاب عبد بربر، بعد اقتحام نادي سلوان الذي كانوا يتواجدون فيه للمشاركة في فعالية اجتماعية للمقدسيين، وتم الاعتداء على المتواجدين فيه، ومن ضمنهم المحافظ، الذي احتجز في المنطقة لفترة، ثم تم اعتقاله.