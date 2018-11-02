حمدان بن زايد يطلع على مشاريع البنية التحتية في السلع

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بزيارة لمدينة السلع، اطلع خلالها على عدد من مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها في المدينة.

واستهل سموه الزيارة بتفقد الشاليهات والمتنزهات المخصصة للعائلات في شاطئ السلع ومحمية لفزعيه، واطلع على مخططات فلل نادي الظفرة، حيث وجه سموه بتوفير كافة المرافق والخدمات لها كي تلبي متطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة في منطقة الظفرة.

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان منفذ الغويفات الحدودي، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمسافرين وجهود شرطة أبوظبي التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة براً عبر المنفذ.

وأكد سموه في ختام الزيارة حرص القيادة على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتهيئة السكن الملائم، بما يعزز استقرار الأسرة ويضمن توفير أفضل سبل العيش الكريم لها للقيام بدورها تجاه مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

من جانب آخر زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وذلك بمنزله في مدينة السلع.

ورحب المنصوري وأفراد أسرته بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم بتشريف سموه لهم، وأشادوا بالحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة.