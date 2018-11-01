استشهاد ضابط ومقتل 18 إرهابياً في سيناء

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الجيش المصري، يوم الخميس، استشهاد ضابط، ومقتل 18 إرهابياً، خلال الفترة الماضية، في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، التي أطلقها في فبراير الماضي، بالمشاركة مع قوات الأمن.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، إلى مقتل عشرة تكفيريين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش، وثمانية إرهابيين بمناطق العمليات في شمال ووسط سيناء.

وأعلنت القيادة، تدمير 25 عربة دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والبضائع المهربة، أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية، فضلاً عن استهداف وتدمير وكر للعناصر الإرهابية بالظهير الصحراوي الجنوبي.

وأكدت القبض على 129 فرداً من المشتبه بهم والمطلوبين جنائياً، وضبط كمية من الأسلحة والمواد المخدرة.