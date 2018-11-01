"التعاون" والمملكة المتحدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشارقة 24 – وام:

عقدت لجنة التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووفد من الحكومة البريطانية اجتماعها السابع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، حيث ناقشت أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، أن الاجتماع بحث الفعاليات المشتركة لتنفيذ خطط العمل المعتمدة، والتحضير للاجتماعات وورش العمل التي سينظمها الجانبان خلال السنة القادمة 2019، ومن ضمنها تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإعلامية والثقافية المشتركة، وتنفيذ خطة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف.