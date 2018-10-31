وصول القوات السعودية إلى مصر للمشاركة في تمرين "درع العرب 1"

الشارقة 24 – واس:

إلى مطار قاعدة جناكليس الجوية ومطار قاعدة برج العرب الجوية بمصر طلائع القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين "درع العرب 1"، حيث كان في استقبالهم عدد من ضباط القوات المسلحة في البلدين.

ويهدف تمرين "درع العرب 1"، إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للدول العربية المشاركة في التمرين من خلال تنفيذ تدريب مشترك يسهم في تطوير وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الدول العربية في ظل التحديات الحالية بالمنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب.