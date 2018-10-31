"الدفاع الروسية": خروج 2450 مسلحاً و206 آليات حربية من إدلب

الشارقة 24 – كونا:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسیة الیوم الأربعاء، الجنرال إیغور كوناشینكوف خلال مؤتمر صحافي، أن 2450 مسلحاً خرجوا مع 206 آلیات حربیة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب شمالي سوریا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الجانب التركي یبذل جھوداً لتنفیذ اتفاق "سوتشي" الذي وقعه الرئیسان الروسي فلادیمیر بوتین والتركي طیب رجب أردوغان بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، مشیراً الى تراجع حوادث إطلاق النار بشكل ملحوظ ھناك.

وأوضح أن الخبراء الروس یقومون حالیاً بتدریب العسكریین السوریین على استخدام منظومات "اس 300" الصاروخیة، مضیفاً، أن روسیا كذلك سوریا بمنظومات صاروخیة من طراز "بولیانا" بھدف ضمان حمایة الأجواء السوریة.

وكان الرئیسان الروسي والتركي وقعا اتفاقاً في منتصف الشھر الماضي على إقامة منطقة جدیدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب على أن تخرج منھا جماعات المعارضة وتسحب معھا الأسلحة الثقیلة والدبابات وأنظمة الصواریخ وقذائف الھاون.