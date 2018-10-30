الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية في برط العنان

الشارقة 24 – واس:

حققت قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة برط العنان بمحافظة الجوف الليلة الماضية، تقدماً ميدانياً تمكنت خلاله من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وذكر رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية وقائد لواء الحسم العميد هادي الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية مشتركة ضمت "لواء الحسم حرس حدود واللواء الأول حرس حدود واللواء التاسع حرس حدود وكتيبة القادسية"، ضد مليشيا الانقلاب الحوثية تكللت بالسيطرة على جبال التواثنة وراه والمراهي.

وأكد العميد الجعيدي أن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها باتجاه مركز مديرية برط العنان، فيما باتت بقايا المليشيا محاصرة، مبشراً بقرب إعلان تحرير المديرية بالكامل من المتمردين.