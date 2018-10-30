السلمي يدين الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة في ليبيا

الشارقة 24:

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مركزاً للشرطة بمنطقة الفقهاء في بلدية الجفرة في ليبيا، الإثنين، وأدى إلى مقتل عدد من قوات الأمن واختطاف آخرين.

وأفاد رئيس البرلمان العربي بأن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية، لن تثني دولة ليبيا في المضي قُدماً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف، مؤكداً دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع دولة ليبيا في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية، حفاظاً على أمن واستقرار ووحدة الدولة الليبية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب الليبي الشقيق وأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.