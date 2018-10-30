الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في تونس

الشارقة 24 - د ب أ:





استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات، التفجير الذي وقع بوسط العاصمة التونسية، الإثنين، وأسفر عن سقوط مصابين.

وأشار السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، في بيان، إلى أن أبو الغيط، حرص على التأكيد في هذا الصدد على مساندته الكاملة لتونس في مواجهة خطر الإرهاب، وللجهود التي تبذلها السلطات التونسية من أجل الوقوف أمام مثل هذه العمليات الإرهابية.

ونوه إلى الخطر الكبير والمستمر الذي يمثله الإرهاب على بنية ومستقبل المجتمعات العربية، وعلى الجهود التي تبذلها الدول من أجل إحلال الأمن والاستقرار.

وكان 20 شخصاً، أغلبهم من عناصر الأمن، أصيبوا بجروح جراء تفجير انتحاري، الإثنين، مستهدفاً دورية أمنية قرب وزارة الداخلية.