المالكي: ميليشيات الحوثي تعبث بالتعليم في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن جهود قيادة قوات التحالف مستمرة ومتناغمة مع الجهات الحكومية اليمنية في عمليات الإنقاذ وإنشاء مراكز للإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين في محافظة المهرة، مشدداً على أن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران تعبث بالتعليم في اليمن وتروج للطائفية في المناهج الدراسية.

وأوضح المالكي في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض أن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك تفقد محافظة المهرة في الفترة القريبة الماضية مع الفريق المختص من قيادة القوات المشتركة واطلع على الجهود التي قدمتها القيادة للتخفيف من آثار الإعصار الذي تضررت منه المحافظة.

وأشار إلى إعلان الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منحة مالية مناصفة مقدارها 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن الشقيق، مؤكداً أن الدعم السعودي الإماراتي يستفيد منه أكثر من 135 ألفاً من الكوادر التعليمية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وعن الانتهاكات الحوثية لفت إلى العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في اليمن على نطاق واسع وفي جوانب عدة لعل أبرزها قطاع التعليم باليمن عبر الترويج للطائفية في المناهج الدراسية.

وسلط الضوء على ما تسببت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم ودفعهم لميدان الحرب إلى جانب مواصلتها زرع الألغام في مواقع مختلفة ومتفرقة وكثيرة لاسيما بين المناطق التي يقطنها المدنيون ضاربة بالأعراف الدولية والقوانين والأنظمة الإنسانية عرض الحائط.