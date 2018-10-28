مصر تدرج 164 شخصاً على "قائمة الإرهاب"

الشارقة 24 – وام:

قررت محكمة جنايات القاهرة الأحد، إدراج 164 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأعلنت المحكمة في حيثيات قرارها، أن الإدارج يتم بناء على "معيار تحفظي"، يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة، في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على من تثبت خطورته، قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين، وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا.

وأشارت حيثيات المحكمة، إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، وعلى رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، إضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.