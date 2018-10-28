الرئيس المصري يغادر إلى ألمانيا لبحث التعاون والتطورات

الشارقة 24 – د.ب.أ:

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القاهرة، صباح الأحد، متوجهاً إلى برلين، في زيارة تستمر 4 أيام.

ومن المقرر أن يشارك السيسي خلال الزيارة في القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين، والتي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي سيلقي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

كما تتضمن الزيارة عقد قمة بين السيسي وميركل لبحث التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؛ فضلاً عن لقاءات أخرى ثنائية مع كبار المسؤولين والسياسيين الألمان.