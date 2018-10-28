الأردن تنهي عمليات البحث عن المفقودين بمنطقة البحر الميت

الشارقة 24 – بنا:

انتهت السلطات الأردنية من أعمال البحث والتفتيش في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن، السبت، بعد مسح المنطقة بالكامل للبحث عن الأشخاص المفقودين جراء مداهمة السيول لهم، وذلك بعد مطابقة الأشخاص المفقودين بعدد المتوفين من قبل الطب الشرعي.

وفي هذا السياق أفادت المديرية العامة للدفاع المدني الأردني في بيان لها أنها "تمكنت من إنقاذ 35 شخصاً داهمتهم مياه السيول، في حين تم العثور على 21 جثة، بعد 3 أيام من البحث للكشف عن المفقودين نتيجة الحادثة".

وكانت منطقة البحر الميت تعرضت الخميس الماضي لهطول أمطار غزيرة، تسبب بحدوث سيول داهمت حافلة تقل طلبة في رحلة مدرسية بالمنطقة، حيث وجه على إثرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة كل مخالف، وإيقاع أقسى العقوبات بحق المتسببين والمقصرين.