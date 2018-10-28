مقتل 15 عنصراً من "الحوثي" في مواجهات مع الجيش اليمني بعقبة مران

الشارقة 24 – واس:

لقي أكثر من 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم، في مواجهات مع الجيش اليمني، بعقبة مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح نقله، موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات من الجيش اليمني تابعة للواء خامس عروبة صدت هجوماً لميليشيا الحوثي شنته من 3 اتجاهات، مستخدمة أكثر من 20 عربة قتالية والعشرات من الدرجات النارية.

وذكر المصدر، أن الميليشيا استغلت الأجواء المناخية المتغيرة التي تشهدها محافظة صعدة حالياً، وحاولت تنفيذ هجوم باء بالفشل، في حين شنت قوات الجيش هجوماً مضاداً على مواقع الميليشيا وسط استمرار المواجهات.

ووفقاً للمصدر فإن قوات الجيش اليمني دمرت أغلب المركبات القتالية للميليشيا وتعطيل ما تبقى منها، في حين لقي أكثر من 15 من العناصر المهاجمة مصرعهم وجرح آخرون.