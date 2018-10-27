الزياني وماتيس يبحثان الشراكة الاستراتيجية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، في العاصمة البحرينية "المنامة" جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي.

وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية وسبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات الدفاعية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون قد شارك في قمة الأمن الإقليمي الـ 14 "حوار المنامة 2018"، التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بحضور عدد من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية في عدد من الدول العربية والأجنبية، والباحثين والخبراء والمستشارين في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية.

وتناقش القمة عدداً من القضايا السياسية والأمنية المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط، من بينها استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب حول العالم وأمن باب المندب والأمن الإقليمي وغيرها من القضايا السياسية.