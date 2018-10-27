قمة إسطنبول تؤكد أهمية وقف دائم لإطلاق النار في سوريا

الشارقة 24 – وكالات:

شدد زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، في ختام قمتهم التي عقدت في إسطنبول بتركيا السبت، على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا.

ودعا القادة لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري على أن تجتمع بحلول نهاية العام.

وفي بيان ختامي مشترك أكدت الدول الأربع أيضا الحاجة إلى تهيئة الظروف في أنحاء سوريا لعودة آمنة وطوعية للاجئين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المجتمع الدولي سيراقب في يقظة ليتأكد من أن روسيا وتركيا ستواصلان تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب السورية.

ومن جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركاء الأتراك ينفذون التزاماتهم فيما يتعلق بالاتفاق مع روسيا بشأن مدينة إدلب السورية.

وأضاف بوتين أن بلاده تفهم أن العملية ليست سهلة وأنها تعتزم مواصلة التعاون.

ومن ناحيته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه يأمل في إجراء تلك الخطوة قبل نهاية العام.