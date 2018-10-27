الجبير: قوى ظلامية تقود النزاعات في المنطقة لتغيير النظام الإقليمي

الشارقة 24 – واس:

اعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من نزاعات منذ سنوات، تقودها محاولات لتغيير النظام الإقليمي والسيطرة على الشرق الأوسط، وكل ذلك كان نتيجة للثورة الإيرانية والنظام الإيراني الذي يمكن وصفه بالنظام الظلامي.

وأكد الجبير في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين، أن المشاكل التي تواجه المنطقة حالياً يمكن تجاوزها من خلال القيادة الجيدة والاستمرارية والمقاربة، نافياً وجود تخوف حول مصير المنطقة، وأنها ستكون أكثر ازدهاراً، مبيناً أن المشكلة هي كيفية التعامل مع إيران وإبعادها عن التدخل في شؤون الدول والعبث بالمنطقة.

ولفت إلى النظرة المتفائلة للمستقبل عند قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، حيث يتم حالياً التركيز على النمو الاقتصادي وتنوعه، وتمكين المرأة وتحقيق تطلعات الشباب والمساءلة وتفعيل الشفافية لتوفير مستقبل أفضل للمواطنين.

وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي بعد انتهاء التحقيقات التي تجري في المملكة وتركيا، داعياً إلى عدم اتخاذ مواقف وإلقاء اللوم على أحد قبل انتهاء التحقيقات تماماً، مؤكداً أن المملكة ستعتمد آليات لعدم تكرار مثل هذا الحادث الأليم.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن المملكة ليس لديها علاقات مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن التطبيع معه سيتم من خلال مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية 2002 وبعد السماح للفلسطينيين أن يقيموا دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجبير متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، ووصفها بالثابتة والصلبة، مشيراً إلى أن المملكة حليف للدول الغربية، وأن هذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره بنجاحات وإخفاقات.