طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف 80 هدفاً في قطاع غزة

الشارقة 24 – وام:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على نحو 80 هدفاً في قطاع غزة، خلال ساعات الليلة الماضية، وفجر السبت.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الطائرات الحربية قصفت موقعين لإنتاج الأسلحة المتقدمة، في منطقتي العطاطرة ونتساريم، وخمسة مجمعات عسكرية في خانيونس ودير البلح وتل الزعتر وجباليا، ومعسكر تدريب متكامل، في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن أن القصف استهدف فتحة نفق قتالي في خانيونس، وموقع مراقبة ضد أهداف جوية، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، عن رصده نحو 30 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات، وأكد أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 10 منها.

يذكر أن 6 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 170 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة في "مسيرات العودة" على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة.