خالد الشحي: "أسبوع التراث التونسي" في خورفكان نال استحسان الجمهور

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

نظم معهد الشارقة للتراث في مدينة خورفكان الخميس، فعاليات أسبوع التراث التونسي، بحضور سعادة لطفي بن عامر قنصل الجمهورية التونسية لدى الدولة، وسعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

وأكد خالد الشحي مدير فرع المعهد بخورفكان، في تصريحات لـ "الشارقة 24: أن الفعالية التي أقيمت بمركز إكسبو خورفكان، جاءت تزامناً مع إقامة الفعاليات في مدينة الشارقة بغية تعريف جمهور المدينة وعموم الساحل الشرقي بالتراث التونسي.

وأضاف الشحي أن الفعالية تضمنت معرضاً للحرف التقليدية التونسية، كالحفر على النحاس وبعض الصناعات القديمة للأزياء الشعبية وغيرها ادوات ومقتنيات قديمة.

وأكد مدير فرع معهد الشارقة للتراث، إن الفعالية نالت استحسان وإعجاب الجمهور حيث قدمت الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية توليفة ثرية من الفلكلور الشعبي.