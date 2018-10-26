الحكومة الأردنية تشكل لجنة تحقيق في حادثة البحر الميت

الشارقة 24 – واس:

أكدت وزيرة الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة طلبة المدرسة الذين تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لمداهمة سيول في منطقة البحر الميت، وأسفرت عن وفاة 18 شخصاً، وإصابة وفقدان العشرات.

وأشارت غنيمات في تصريحات صحافية مساء الخميس، إلى أنه سيتم محاسبة كل مخالف في الحادثة، وإيقاع أقسى العقوبات بحق المتسببين والمقصرين.

ومن جهته، أوضح وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة، أن المدرسة الخاصة المنظمة للرحلة المدرسية إلى منطقة الأغوار والتي أدت لوفاة وإصابة العشرات، تتحمل مسؤولية مخالفة التعليمات.

وأوضح الوزير أن الرخصة التي تم منحها للمدرسة للقيام بالرحلة كانت مقررة تجاه منطقة الأزرق، وليس البحر الميت.