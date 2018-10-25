فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين

18 وفاة و22 إصابة جراء سيول البحر الميت في الأردن

  • الخميس 25, أكتوبر 2018 في 9:03 م
  • رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يتابع ميدانياً جهود الإنقاذ
    رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يتابع ميدانياً جهود الإنقاذ
أعلنت السلطات الأردنية اليوم الخمس، عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 22 آخرین فیما یجري البحث عن مفقودین في سیول جرفتھم جراء ھطول أمطار في منطقة غور الأردن.
الشارقة 24 – كونا:
 
أعلن الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني في الأردن، العمید فرید الشرع أن صحفي 18 شخصاً لقوا مصرعهم وأصیب 22 أخرون في حادث مداھمة سیول لطلبة كانوا في رحلة مدرسية في منطقة زرقاء ماعین بالبحر المیت، فیما یجري البحث عن مفقودین في المنطقة التي شھدت سیولاً جارفة نتيجة ھطول الأمطار بعد ظھر الخميس.
 
وكان الدفاع المدني قد أعلن أن 44 طالباً ومرافقاً كانوا في رحلة مدرسية جرفتھم السیول في المنطقة التي یرتادھا الأردنيون في العطل والرحلات.
 
وزار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز منطقة البحر المیت للوقوف میدانیاً على جھود إنقاذ الطلبة وزار المصابین في المستشفى.