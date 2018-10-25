17 وفاة و22 إصابة جراء سيول البحر الميت في الأردن

الشارقة 24 – كونا:

أعلن الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني في الأردن، العمید فرید الشرع أن صحفي 17 شخصاً لقوا مصرعهم وأصیب 22 أخرون في حادث مداھمة سیول لطلبة كانوا في رحلة مدرسية في منطقة زرقاء ماعین بالبحر المیت، فیما یجري البحث عن مفقودین في المنطقة التي شھدت سیولاً جارفة نتيجة ھطول الأمطار بعد ظھر الخميس.

وكان الدفاع المدني قد أعلن أن 44 طالباً ومرافقاً كانوا في رحلة مدرسية جرفتھم السیول في المنطقة التي یرتادھا الأردنيون في العطل والرحلات.

وزار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز منطقة البحر المیت للوقوف میدانیاً على جھود إنقاذ الطلبة وزار المصابین في المستشفى.