السيول في الأردن تقتل 5 وتجرف حافلة مدرسية

الشارقة 24 – د ب أ:

وضعت السلطات الأردنية كوادر الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، في حالة استنفار للبحث عن حافلة تقل 44 طالباً جرفتها سيول الامطار خلال رحلة مدرسية قرب منطقة البحر الميت، غرب العاصمة عمان.

وأكدت مصادر أردنية إلى أن كوادر الدفاع المدني أنقذت 11 طفلاً، مشيرة إلى احتمالية وجود وفيات بين البقية.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت المصادر عن وفاة 5 أشخاص بعد أن داهمت الأمطار منازلهم في منطقة جبل الحسين، بالعاصمة عمان.

وشدد رئيس الوزراء، عمر الرزاز على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة وتوفير الاليات والقوى البشرية اللازمة حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.

ووجه الرزاز جميع الاجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانياً.

وتم إرسال مروحيات وتحريك آليات من وزارات البلديات والاشغال العامة للبحث عن المفقودين.