رئيسا السودان ومصر يؤكدان استمرار التنسيق

الشارقة 24 - د ب أ:

اتفق الرئيسان السوداني والمصري عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، فيما يخص القضايا الإقليمية بالمحافل الدولية.

وعقدت في الخرطوم، مباحثات سودانية مصرية برئاسة رئيسي البلدين، تلاها اجتماع اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

وأعرب الرئيس البشير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، عن أمله في أن تكتمل جهود آلية دول جوار ليبيا في تحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة الليبية.

وأضاف البشير، أن السودان يمضي بخطوات واثقة لبناء التنمية، على ضوء مخرجات الحوار الوطني الذي شكل إطاراً كلياً للعملية السياسية، لتحقيق الاستقرار والسلام الشامل، ورحب بزيارة الرئيس المصري للسودان، التي أعطت قوى الدفع اللازمة لعلاقات التعاون المشترك، معرباً عن أمله في أن تدفع اواصر الصداقة التاريخية بين

البلدين.

وأكد البشير، أن السودان يسعى لجمع الفرقاء في دولة إفريقيا الوسطى، بالتنسيق مع آليات الاتحاد الإفريقي والإيقاد، مشيراً في هذا الخصوص إلى دور السودان المشهود في السلام في المنطقة، ونجاحه في جمع الفرقاء الجنوبين للتوقيع على اتفاق السلام.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن سعادته البالغة، لما تشهده العلاقات المصرية السودانية من قوة دفع ملموسة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت اليوم باجتماعات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

وأكد السيسي دعم مصر الكامل لجهود الرئيس السوداني البناءة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، والتي أسفرت عن توقيع الأشقاء في جنوب السودان على اتفاق لتسوية النزاع، معرباً عن ثقته في أن مساعيهما المشتركة لتحقيق الأمن الإقليمي سوف تتواصل وتتسع لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر، بالتنسيق مع الدول العربية والإفريقية المشاطئة، خاصة في ظل ما تشهده منطقة القرن الإفريقي من تطورات إيجابية متسارعة، تؤشر إلى عهد جديد نتطلع جميعاً إلى أن يسوده السلام والرخاء والتنمية.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، بأن الرئيسين أكدا الحرص على استمرار التشاور بين البلدين، فيما يخص القضايا الإقليمية، وفي المحافل الدولية، لا سيما وأن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، مشيرين إلى الحرص على مواصلة التنسيق المكثف بينهما، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة.

وذكر المتحدث، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المشتركة.