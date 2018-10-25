ولي عهد السعودية يترأس اجتماع لجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات

الشارقة 24:

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، يوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

واستعرضت اللجنة، خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن، في ضوء أفضل الممارسات، وتحديد الفجوات خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.

واتخذت اللجنة، التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها، إلى حين استكمال أعمالها.