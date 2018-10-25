الرئيس المصري يبدأ زيارة إلى السودان الخميس

الشارقة 24 – واس:

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، زيارة إلى السودان تستغرق يوماً واحداً، يعقد خلالها مباحثات قمة مع نظيره السوداني عمر البشير، في إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له الخميس، أن القمة المشتركة ستتناول العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح "راضي" أن أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة ستشهد توقيع حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين في عدد من مجالات التعاون المشترك.