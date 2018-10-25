خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

الشارقة 24 – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في سوريا واليمن.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفرنسي على ما اتخذته المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة كاملة في ملابسات مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع.

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح.