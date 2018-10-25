مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي

الشارقة 24 – واس:

منح مجلس النواب العراقي في جلسة عقدها، الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وصوت المجلس على 14 حقيبة وزارية من أصل 22 وزارة، فيما تم تأجيل التصويت على الحقائب الوزارية الثمانية إلى وقت لاحق، والوزراء الذين حازوا على ثقة مجلس النواب هم:

- ثامر الغضبان وزيراً للنفط.

- فؤاد حسين وزيراً للمالية.

- نعيم الربيعي وزيراً لاتصالات.

- بنكين ريكاني وزيراً للإعمار.

- محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية.

- صالح حسين وزيراً للزراعة.

- أحمد رياض وزيراً للشباب.

- علاء عبد الصاحب وزيراً للصحة.

- صالح الجبوري وزيراً للصناعة.

- لؤي الخطيب وزيراً للكهرباء.

- عبد الله اللعيبي وزيراً للنقل.

- محمد هاشم وزيراً للتجارة.

- باسم الربيعي وزيراً للعمل.

- جمال العادلي وزيراً للموارد المائية.

أما الوزارات التي تم تأجيل التصويت على المرشحين لها إلى جلسة المجلس في السادس من الشهر المقبل فهي الداخلية والدفاع والتعليم العالي والثقافة والتربية والعدل والتخطيط والهجرة.

وأدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوزراء الأربعة عشرة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد حصولهم على ثقة المجلس.