السعودية: "مسام" ينجح في نزع أكثر من 9 آلاف لغم باليمن

الشارقة 24 – وام:





نجحت فرق "مسام" المشروع السعودي لنزع الألغام باليمن في نزع أكثر من 9 آلاف لغم من مختلف المناطق التي تنتشر فيها.

وفي هذا الإطار تم الخميس الماضي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوه، إتلاف كميات من الألغام والعبوات الناسفة وعدد من القذائف والذخائر غير المنفجرة، سبق أن نزعتها الفرق الهندسية التابعة للمشروع.

وأفاد أسامة القصيبي مدير عام مشروع مسام، بأن كمية الألغام التي تم إتلافها الخميس، بلغت 450 لغماً بمختلف أنواعها، وتأتي تكملة لعمليات نزع ألغام قامت بها فرق مسام في مديرية عسيلان.

من جانبه أكد العميد أيمن عقيلي مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أن الفرق الهندسية لنزع الألغام، حققت إنجازات كبيرة، وتمكنت من تأمين مساحات كبيرة في عدد من مناطق اليمن، حيث تم نزع ما يزيد عن 9 آلاف لغم، لافتاً إلى أن الهدف من عملية تدمير الألغام والذخائر غير المنفجرة هو الحيلولة دون استخدامها مرة أخرى من قبل أي طرف، وحتى لا تكون عرضة للعبث من قبل المواطنين والأطفال والنساء مما يؤدي إلى انفجارها.