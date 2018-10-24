مقتل 11 إرهابياً برصاص الأمن المصري

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأربعاء، مقتل 11 إرهابياً، في إحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط - الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي بالوجه القبلي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه العناصر اتخذت من خور جبلي مأوى لهم، بعيداً عن الرصد الأمني وتجهيزه، لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً، لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان، أنه تم عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا مُداهمة المنطقة المشار إليها فجر الأربعاء، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وعقب ذلك عُثر على جثث 11 من العناصر الإرهابية، و4 بنادق آلية وبندقية خرطوش، وبندقية تشيكية الصنع، وثلاث طبنجات، وخمسة أحزمة ناسفة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.