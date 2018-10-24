مساعد رئيس أذربيجان يؤكد عمق العلاقات بين بلاده و"التعاون الإسلامي"

الشارقة 24 - وام:

أكد علي حسنوف مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية عمق العلاقات السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية بين بلاده ودول منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن أذربيجان تعتز بعمقها الإسلامي وتحرص على المشاركة في جميع فعاليات المنظمة الاقتصادية والثقافية والرياضية.

وأضاف - خلال استقباله وفد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" بمكتبه الثلاثاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو - أن بلاده تشهد نهضة تنموية في مختلف المجالات لاسيما في مجال البنية التحتية للعمل على تنشيط الحركة السياحية بها من أجل تنويع مصادر الدخل.

وأكد حسنوف أن بلاده تحرص على تنمية علاقاتها مع الدول الإسلامية وتفتح أبوابها أمام السياح من الدول العربية والإسلامية وكذلك المستثمرين ولديها استثمارات في الدول العربية والإسلامية، معرباً عن سعادته بلقاء عدد كبير من قادة الدول الإسلامية لدعم العلاقات مع بلاده، لافتاً إلى زيارته مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واجتماعه مع أمينها العام الدكتور يوسف العثيمين لدعم التعاون بين أذربيجان والدول أعضاء المنظمة.

وأشار إلى استعداد بلاده لاستضافة مقر جمعية صحافيي دول منظمة التعاون الإسلامي وتوفير كل الدعم لها ولفعالياتها في خدمة الإعلام والإعلاميين بدول المنظمة، منوهاً إلى أن الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان قد أكد ذلك خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقد تلقت بلاده الدعم بالموافقة من العديد من دول المنظمة.