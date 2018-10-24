استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طوباس

الشارقة 24 - بنا:

استشهد فجر، الأربعاء، شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي، والأعيرة المعدنية والاختناق بالغاز، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر طبي أن الشاب محمد محمود سعد بشارات (21 عاماً)، استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر، مشيراً إلى 3 إصابات بالرصاص الحي، بينها واحدة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، و3 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، و5 بالغاز.

وذكرت الوكالة أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز بشكل مكثف وعشوائي، خلال اقتحامهم البلدة ما أوقع هذا العدد من الإصابات.