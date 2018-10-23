سلاحا المظلات الروسي والمصري يجريان تدريبات مشتركة في "قاعدة نجيب"

الشارقة 24 – رويترز:

ينفذ سلاح المظلات الروسي تدريبات مشتركة مع قوات مصرية على عملية اقتحام مبنى، يأتي ذلك في إطار التدريب المشترك "حماة الصداقة 3"، الذي من المقرر أن يستمر حتى الجمعة، في قاعدة محمد نجيب العسكرية في شمال غرب مصر، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وأفادت وزارة الدفاع المصرية على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن التدريبات تهدف إلى "تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والإدارة والسيطرة"، وأضافت أن الأنشطة شملت التدريب على عملية إسقاط جوي مشترك للقضاء على عناصر إرهابية مسلحة.

وعززت روسيا ومصر علاقاتهما في السنوات الأخيرة، وقاما بإحياء التحالف التاريخي بين مصر والاتحاد السوفيتي السابق الذي كان قائماً في السبعينيات.