محمد بن سلمان يبحث مع وزير الخزانة الأميركي الشراكة الاستراتيجية

الشارقة 24 - واس:





التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في الرياض، الإثنين، وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية السعودية الأميركية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.