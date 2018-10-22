المالكي: ميليشيا الحوثي تستخدم المساجد كمواقع عسكرية

الشارقة 24 – وام:

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، تستخدم المساجد كمواقع عسكرية، بما يخالف القانون الدولي والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن الحوثيين لا يريدون التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

واعتبر المالكي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الإثنين، في الرياض، أن الميليشيات الحوثية لم تستطع الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ بالستية، حيث قامت قوات التحالف بتحييد هذه القوة، غير أن تلك الميليشيات حاولت في الحديدة استهداف المدنيين بصاروخين بالستيين، غير أن التحالف استطاع صدهما ومنع خطرهما على المدنيين .

وأوضح أن الميليشيات الحوثية استخدمت المساجد كملجأ، بما يخالف القانون الدولي والقواعد العرفية وتقوم الميليشيات بالتجارة في المخدرات، لدعم المجهود الحربي، لافتاً في هذا الصدد إلى ضبط أكثر من 31 كيلوغراماً من الحشيش، يتاجر بها الحوثيون في محافظات يمنية مختلفة.

ولفت إلى أن عدد الصواريخ الباليستبة التي أطلقها الحوثيون خلال الفترة الماضية، بلغ 205 صواريخ، فضلاً عن عشرات الآلاف من المقذوفات، في حين بلغت خسائر الحوثيين 126 موقعاً، مشيراً إلى استمرار الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة في المحافظات اليمنية.