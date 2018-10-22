وزير خارجية تونس يؤكد الثقة بتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي

الشارقة 24 – واس:

شدد وزير الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، على عدم استغلال قضية المواطن جمال خاشقجي لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، داعياً إلى ضرورة انتظار النتائج النهائية للتحقيق، لتوضيح ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين فيها.

وأكد الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي، جان إيف ودريان، الذي يزور تونس حالياً، أن تفاعل المملكة مع قضية خاشقجي، ومبادرتها بإيقاف عدد من المشتبه بضلوعهم في هذه القضية على ذمة التحقيق، وإقالة عدد من كبار المسؤولين في مجالي الأمن والاستخبارات، دليل على حرصها على توضيح الحقيقة الكاملة، وإطلاع الرأي العام على كافة تفاصيلها وملابساتها، مؤكداً ثقته بقدرة المملكة على تجاوز هذه الأزمة.