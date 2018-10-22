مجلس وزراء البحرين يشيد بقرارات خادم الحرمين بقضية "خاشقجي"

الشارقة 24 – واس:

أشاد مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، لما تجسده من تكريس لنهج قويم حكيم طالما التزمته المملكة، ولم تحد يوماً عنه في سياساتها، يقوم على ترسيخ الحق وإرساء قيم العدالة.

ورحب مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي عقدها الإثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالخطوات الموفقة والقرارات الحاسمة لخادم الحرمين الشريفين في محاسبة المقصّر أياً كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ دون اعتبارات سوى للحقيقة وجلائها بكل نزاهة وموضوعية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل دولة القانون والمبادئ التي ترتكز على العدل والإنصاف، وصيانة الحقوق وإحقاق الحق.

كما أشاد مجلس الوزراء بمملكة البحرين بمبادرة المملكة العربية السعودية في تنظيم مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي تستضيفه في العاصمة الرياض، وبدور المملكة الريادي العالمي، وبأهمية هذا المؤتمر مكاناً وزماناً في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الواسعة النطاق التي يشهدها العالم.