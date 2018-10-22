قبالة شاطئ شمال غزة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي

  • الإثنين 22, أكتوبر 2018 في 8:52 م
  • عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي
    عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي
أطلق جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، على مئات المواطنين الفلسطينيين، المشاركين في فعالية سلمية قبالة شاطئ شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.
الشارقة 24 – واس: 
 
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، الإثنين، بالرصاص الحي، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المواطنين الفلسطينيين، المشاركين في فعالية سلمية قبالة شاطئ شمال غرب قطاع غزة.
 
وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، بأن 20 مواطناً فلسطينياً على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي، وبالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على مئات المواطنين الفلسطينيين، قبالة شاطئ بحر شمال غرب غزة.
 
ونقل المصابون إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و"المشفى الإندونيسي" في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع لتلقي العلاج.