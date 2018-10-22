إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي

الشارقة 24 – واس:

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، الإثنين، بالرصاص الحي، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المواطنين الفلسطينيين، المشاركين في فعالية سلمية قبالة شاطئ شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، بأن 20 مواطناً فلسطينياً على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي، وبالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على مئات المواطنين الفلسطينيين، قبالة شاطئ بحر شمال غرب غزة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و"المشفى الإندونيسي" في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع لتلقي العلاج.