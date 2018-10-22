خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان بوفاة جمال خاشقجي

الشارقة 24 – وام:

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي "رحمه الله".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي، الذي عبر عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه سموه عن عزائه ومواساته له ولجميع أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله.

وأعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره لسمو ولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد.