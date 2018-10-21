العاهل الأردني ينهي اتفاق الباقورة والغمر مع الكيان

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، یوم الأحد، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقیة السلام مع الكيان الصهيوني، استجابة لمطالبات شعبية وحزبية.

وكتب الملك عبد الله، عبر حسابه في تویتر، "طالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولویاتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقیة السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما یلزم من أجل الأردن والأردنیین".

وبهذه التغريدة، حسم العاهل الأردني، أكثر المواضيع الجدلية على الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة.

ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن والكيان، على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام".

وبالتالي، ووفق هذا البند، تستطيع الحكومة الأردنية إبلاغ الجانب الصهيوني، بعدم رغبتها في التجديد في موعد أقصاه الـ 26 من الشهر الجاري، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لـ 25 عاماً جديدة.

وكانت فعاليات شعبية وأحزاب، قد طالبت الحكومة باستعادة أراضي الباقورة والغمر من الكيان، وعدم تجديد الاتفاقية معها.