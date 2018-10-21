سلطنة عمان ترحب بإجراءات المملكة الشفافة بشأن حادثة خاشقجي

الشارقة 24 – بنا:

رحبت سلطنة عمان، الأحد، بما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات شفافة، بشأن الحادث الذي تعرض له المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية، الأحد، أن سلطنة عمان تابعت البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي.. رحمه الله، وترحب سلطنة عمان بما اتخذته السعودية من إجراءات شفافة في هذا الشأن، والتي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه، بعيداً عن أية تأويلات.